Farmanet Spa, 86mila euro al Comune di Scandicci: saranno destinati al fondo di solidarietà

Sarà liquidato entro il mese di giugno 2021 al Comune di Scandicci il dividendo di 86 mila euro risultato dalla redistribuzione degli utili di Farmanet Scandicci Spa, che gestisce le otto farmacie comunali in città, dopo l’approvazione del Bilancio 2021 lo scorso 13 maggio da parte dell’assemblea ordinaria dei soci, successiva al vaglio del Cda.

"Il dividendo di 86 mila euro a favore del Comune di Scandicci consente per la prima volta di trasformare gli utili della società in politiche attive per il welfare locale – ha spiegato il Sindaco Sandro Fallani in occasione dell’approvazione del Bilancio - come Amministrazione scegliamo di destinare questa somma che entra nelle casse del Comune al Fondo di Solidarietà, a contrasto degli effetti che questo periodo difficile ha su alcune famiglie del territorio. La buona gestione delle otto farmacie comunali cittadine consente a Farmanet di mantenere, consolidare, migliorare e radicare sempre più il proprio ruolo sociale nella nostra città".

Il Bilancio 2021 di Farmanet Scandicci Spa ha segnato un fatturato di 10 milioni e 453 mila euro, in incremento rispetto al precedente anno, con un risultato di esercizio positivo che ha appunto consentito la redistribuzione degli utili.

"La nostra società contribuisce così allo sviluppo sostenibile del territorio, sia in termini qualitativi che quantitativi", ha spiegato il Presidente di Farmanet Marco Lenzi in occasione dell’approvazione del Bilancio 2021, "si tratta di un ottimo risultato, confermato dall’esercizio positivo in costante crescita negli ultimi 7 anni nonostante i 429 mila euro di costi annui di ammortamento per l’avviamento. L’azienda si dimostra solida con una buona marginalità e con dati di Bilancio che consentono di affrontare al meglio la gestione ordinaria delle nostre attività".

Per quanto riguarda le iniziative sociali della società sul territorio, quelle relative al 2021 sono elencate di seguito.

Dal 9 al 15 febbraio Farma.net ha aderito con le farmacie comunali alla “XXI Giornata di Raccolta del Farmaco” organizzata dal Banco Farmaceutico.

Dal 22 marzo fino alla fine del 2021 è stata azzerata l’IVA sui prodotti igienici femminili essenziali “Basta Tampon Tax, e pertanto è stato possibile acquistare prodotti intimi femminili di prima necessità (assorbenti esterni e interni, proteggi-slip ecc.) a un prezzo ridotto del 22% nelle otto Farmacie Comunali di Scandicci.

Nel periodo estivo è continuata la Campagna di prevenzione contro il Melanoma nelle Farmacie Comunali di Scandicci attraverso HappySun, servizio gratuito dedicato alla protezione solare, a difesa dalle radiazioni UV tenendo conto del fototipo, della radiazione UV del momento e del fattore di protezione solare più adeguato da applicare.

Partecipazione alla Fiera di Scandicci 2021 non come espositori, ma per l’effettuazione dei tamponi rapidi finalizzati al rilascio del Green Pass utile all’accesso ai Padiglioni della Fiera, con posizionamento di gazebo ai margini di piazza della Resistenza per il rilascio di green pass.

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la vetrofania da applicare in via permanente sulla porta di ingresso delle farmacie con il numero telefonico antiviolenza e stalking 1522; i biglietti in cartoncino con la scritta “Tu da che parte stai?” ed il logo dell’Associazione fiorentina Artemisia da esporre sul banco delle farmacie; il messaggio stampato sugli scontrini “Se sei vittima di violenza o stalking CHIAMA il 1522”; la donazione del fiore di Artemisia da parte del Consiglio di Amministrazione a tutto il personale dipendente.

Progetto “Cardio protezione pubblica 2020”: informazione e formazione sulla cardio protezione attraverso defibrillatori semiautomatici, di cui le farmacie comunali sono già dotate.

Prevenzione patologie Cardio vascolari con esecuzione ECG ed Holter pressorio.

Farmacia Oncologica: presa in carico del paziente oncologico e dei familiari.

Continuata l’iniziativa “Salvadanaio della Solidarietà ANT”: il denaro raccolto è destinato al sostegno del progetto EUBIOSIA (la vita in dignità) che assicura l’assistenza oncologica domiciliare ai sofferenti di tumore.

In ogni Farmacia Comunale di Scandicci è la conferma di ”un’accoglienza speciale come LINK@ut point, essendo stata personalizzata e resa riconoscibile dalle famiglie di persone con Autismo.

"Più in generale si deve rilevare come l’emergenza sanitaria determinata dalla epidemia da Covid-19 quale ‘evento eccezionale’ che aveva comportato importanti riflessi socio-economici sull'andamento dell'anno precedente, è risultata ancora presente nel corso dell'anno 2021 – afferma il Presidente Lenzi – Farmanet con le sue otto farmacie presenti sul territorio ha saputo mantenere continuità per tutto il periodo, confermandosi un riferimento certo e competente per la popolazione e questo è il primo motivo d’orgoglio dell’azienda. Il ringraziamento va al Cda, ai soci e un apprezzamento particolare va ai nostri farmacisti e al personale collaboratore che hanno reso possibile conseguire questi importanti traguardi. Il nostro obiettivo è continuare a mantenere alto il valore di questa azienda, confermando un’attenzione continua agli aspetti sociali e alle esigenze dei cittadini che si realizzano anche in una politica di prezzi calmierati e in sconti pensati per i prodotti da banco".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa