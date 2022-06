Gattini neonati abbandonati alla campana del vetro, scena shock a Empoli

Nel 2022 c'è ancora chi abbandona i cuccioli di animali in mezzo alla strada. Soprattutto dei cuccioli di gatto, che senza un aiuto sarebbero probabilmente morti a causa delle altissime temperature di giugno.

Ci scrive un lettore dopo aver letto un articolo sulla protesta per l'abbandono di sacchi neri sul Montalbano e da lì ha voluto raccontarci la sua storia.

"Oggi verso le 13.30 mi sono imbattuto in una scatola blu, di quelle dove si ripongono i giocattoli dei bambini, tappata ed abbandonata accanto al cassonetto del vetro in via F. Lari a Empoli. Per curiosità ho scoperchiato la scatola e con sorpresa ho visto che al suo interno conteneva 4 gattini appena nati, erano talmente piccoli che avevano ancora il cordone ombelicale attaccato.

Non sapendo cosa fare li ho messi subito al ombra dato che erano stati abbandonati dentro questa scatola chiusa e sotto il sole battente di queste giornate, poi con qualche telefonata per fortuna sono stato indirizzato alla clinica di Sovigliana dove ho potuto lasciare i 4 gattini alle cure mediche, dato che essendo cosi piccoli andavano sicuramente allattati".

Chi ci scrive vuole rimanere anonimo per non mettersi sotto il riflettore visto che il salvataggio deve essere un gesto di civiltà.

"Spero che la persona che questa mattina li ha abbandonati veda l'articolo e si vergogni del gesto che ha compiuto, dato che se per puro caso non avessi aperto questo box i gattini sarebbero dicuramente deceduti".