Guida scooter rubato senza patente, denunciato 16enne a Firenze

A bordo di uno scooter rubato senza patente. Per questo un 16enne è stato denunciato e multato dalla Polizia Municipale a Firenze. Il fatto risale a ieri mattina. Gli agenti stavano transitando sui viali quando hanno notato uno scooter di SH di 125 cc di cilindrata che, alla vista dell’auto della Polizia Municipale, rallentava vistosamente mentre i due giovani a bordo controllavano con gli specchietti retrovisori la posizione della pattuglia. Gli agenti hanno iniziato a seguirli con discrezione mentre effettuavano i controlli sul mezzo che è risultato provento di furto. Il pedinamento si è concluso nella zona di via Chiantigiani dove la pattuglia ha fermato il veicolo. Alla guida un 16enne mentre di poco più grande (17 anni) il passeggero, entrambi di nazionalità italiana. I due sono stati accompagnati al Comando della Polizia Municipale; il mezzo è stato restituito dal proprietario che aveva presentato la denuncia ai Carabinieri di Rovezzano e che ha evidenziato come in 8 giorni abbia percorso un migliaio di chilometri. Dopo aver avvisato il pm dei minori, il 16enne e il 17enne sono stati riaffidati ai genitori. Il conducente è stato multato per guida senza patente (5.100 euro) e denunciato per ricettazione.