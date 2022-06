Lavori Fi-Pi-Li, cambio corsie e rampe chiuse a Montelupo

Sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, dal km 19+070 al km 22+180, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Mare con chiusura della carreggiata in direzione Firenze; la chiusura delle rampe d'ingresso e di uscita dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, dalle ore 6 del 14 alle ore 00.00 del 30 giugno 2022.