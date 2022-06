Manutenzioni e sfalci sui rii minori tra Empoli e Montelupo

I fossi e rii minori della Piana di Empoli e Montelupo Fiorentino sono tra i corsi d’acqua su cui il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno cura con maggiore attenzione la manutenzione ordinaria per il controllo della vegetazione stagionale mediante sfalcio.

Si tratta di corsi d’acqua particolarmente delicati perché piccoli, con scarsissime pendenze, spesso inglobati in ambiti urbani, con diversi intubamenti che si alternano a tratti a cielo aperto a formare un fitto reticolo che spesso scola direttamente in Arno con sistemi di paratoie e portelle antirigurgito. Caratteristiche peculiari per le quali il Consorzio di Bonifica adotta in quest’area pianeggiante una manutenzione particolarmente attenta e curata, fatta di frequenti sfalci, rimozione di depositi, pulizie delle griglie e degli altri sistemi meccanici in modo da garantire più possibile il regolare deflusso delle acque.

“Sul reticolo minore della piana di Empoli e Montelupo il Consorzio di Bonifica investe molto in termini di manutenzione, vigilanza e risoluzione rapida delle criticità localizzate – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino – Qui l’obiettivo primario e chiaramente evidente a tutti è mantenere fossi e rii in perfetta efficienza idraulica, andando comunque ad operare anche a mano e dunque con precisione nelle rifiniture e delicatezza, quanto più possibile, rispetto all’habitat naturale”.

Fonte: Consorzio di Bonifica - Ufficio stampa