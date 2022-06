Picchia moglie incinta e figlia minorenne: denunciato dai carabinieri di Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino un giovane straniero è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti in famiglia, dopo aver picchiato la moglie incinta e colpito anche la loro figlia minorenne. Secondo le ricostruzioni il la donna, anche lei di origine straniera, sarebbe stata aggredita al culmine di una lite, durante la quale il giovane avrebbe appunto percosso anche la giovane figlia.

A quanto risulta non è il primo episodio di violenza familiare di cui si rende protagonista l’uomo, anche con l’utilizzo di oggetti contundenti, ma la donna non avrebbe mai presentato denuncia. Dopo quest’ultima aggressione è stata accompagnata insieme alla figlia minorenne al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, in modo da attivare il protocollo rosa.