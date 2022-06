Pista ciclopedonale di via Da Vinci, incontro a Petroio

Domani sera, martedì 14 giugno, il sindaco Giuseppe Torchia e la giunta del Comune di Vinci si metteranno a disposizione dei cittadini per un’assemblea pubblica aperta a tutti che si terrà alla Casa del Popolo di Petroio alle ore 21.15. Al centro dell’incontro ci sono i lavori che riguardano la riqualificazione di via Leonardo Da Vinci e la realizzazione della pista ciclopedonale.

“Saremo a disposizione di tutti gli abitanti - spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi - per dare un quadro quanto più completo in merito all’ultima parte dell’intervento. Con questa terza parte dei lavori chiuderemo un’importante opera di riqualificazione in una porzione cruciale per la viabilità del nostro territorio, dimostrando ancora una volta quanto Vinci sia attenta alla mobilità green”.

“Con il secondo lotto dei lavori per la pista ciclopedonale di via Leonardo Da Vinci abbiamo dato un nuovo accesso all’area commerciale - ricorda Vignozzi - con il terzo collegheremo e metteremo in sicurezza la zona del centro sportivo di Petroio. Si tratta di un’opera importante, che ha richiesto sacrifici, ma che rappresenterà una svolta. A chi verrà all’assemblea daremo tutte le informazione necessarie”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa