Referendum, Cordone (Lega): "Se il quorum non ci fosse, la gente voterebbe"

Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI Lega Salvini), dice la sua sul Referendum(art. 75 della Costituzione), inteso come strumento di correzione della nostra democrazia rappresentativa: "In riferimento all'Istituto del Referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, Istituto sancito dall'articolo 75 della Costituzione repubblicana(è il caso dei 5 Referendum giustizia votati ieri 12 giugno) e a certe considerazioni che fa qualche politico a livello locale del tipo (in sintesi): ' Non sono andato a votare e ciò mi ha pesato molto e comunque le leggi le fa il Parlamento', ricordo a questi soggetti politici che il Referendum è uno strumento di correzione della nostra democrazia rappresentativa e che piuttosto dovremmo ragionare sul fatto che la soglia attuale (quorum) è impossibile da raggiungere e quindi dovremmo pensare magari, all'eliminazione del quorum o comunque per esempio ad un quorum tipo il 50% + 1 dei votanti. Se il quorum non ci fosse, la gente andrebbe a votare; questo tipo di quorum, rappresenta soprattutto un ostacolo a legittime possibilità di correzione della nostra democrazia rappresentativa".

Fonte: Ufficio Stampa