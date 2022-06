Soccorso dal 118, doveva scontare una condanna per furto: arrestato a Firenze

Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è emerso che doveva scontare una condanna per furto così, uscito dall'ospedale, è stato trasferito in carcere. È successo a Firenze quando la notte scorsa, intorno all'una, l'uomo ferito è stato trovato mentre vagava nei pressi del ponte alla Vittoria dal 118. Il soggetto, un senza fissa dimora di origine romena di 46 anni, ha riferito di essere stato aggredito e rapinato da alcune persone, nel parco delle Cascine.

Durante i controlli, gli agenti hanno in seguito scoperto che il 46enne doveva scontare una condanna a 8 mesi per furto aggravato. L'uomo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Santa Maria Nuova con una prognosi di 4 giorni per trauma cranico, contusioni e ferite da taglio, è stato infine portato nel carcere fiorentino Sollicciano.