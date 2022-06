A cavallo da Livorno a Lucca lungo i cammini storici

A cavallo lungo i cammini storici come la via Francigena, la Via Matildica del Volto Santo, i Cammini Iacopei, il Cammino di Santa Giulia. Culminerà a Lucca sabato 18 e domenica 19 giugno la prima edizione di un evento dal titolo "Crocevia...cavalcando i cammini", promosso dalla Federazione italiana turismo equestre (Fitetrec) e che vedrà i cavalieri partiti da sei diversi punti della Toscana confluire, dopo un certo numero di tappe che varia da tratta a tratta, nella zona del parco fluviale a Lucca.

La Jacopea, da Livorno, parte dalla chiesa di San Jacopo il 16 giugno, alle 8 e prosegue in direzione Marina di Pisa, da dove, dopo pernottamento, si riparte per San Rossore per poi proseguire, dopo un'altra notte, alla volta di Lucca.

Domenica 19 i cavalieri (dalle 10.30, con partenza dal Foro Boario) sfileranno nel centro storico e sulle mura della città. Si tratta di un evento unico nel suo genere e questa prima edizione ha avuto il patrocinio di tante istituzioni fra cui la Regione Toscana, il Mipaff, il Comune di Lucca.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa