Comicopoli nel nome di Paolo Poli, l'attore che passava le estati a Montopoli

Comicopoli si avvicina: dal 24 al 26 giugno Montopoli diventerà la capitale del buonumore grazie al festival ideato dall'attrice Katia Beni con la partecipazione di ospiti di rilievo come Giorgio Panariello, Sabina Guzzanti, Lucia Poli, Pino Strabioli e molti altri.

Questa mattina a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione CRSM, è stato ribadito l'impegno economico e propositivo dell'ente guidato da Antonio Salini Guicciardini verso l'evento.

"Siamo riusciti a trovare finanziamenti per questo evento nonostante avessimo accantonato fondi per la pandemia, ringrazio il comitato di gestione che ha capito che era una cosa importante per il territorio e la fondazione - spiega Salini Guicciardini -. Dopo un periodo buio come quello della pandemia, una sana risata può fare bene a persone di tutte le età. Montopoli è un paese che merita di più. A San Miniato sono state fatte tante belle cose, la Fondazione mette risorse finanziarie più massicce. Ma ricordiamo che Montopoli ha avuto eventi nazionali come il premio di pittura estemporanea, un giovane Corrado Mantoni ha presentato un evento nel borgo. Abbiamo le basi per qualcosa di grande".

Il sindaco Giovanni Capecchi ha ribadito l'importanza del comune che amministra: "Abbiamo scoperto che Paolo Poli nei periodi estivi passava dei mesi proprio a Montopoli. E con Comicopoli lo abbiamo voluto omaggiare, saranno presenti la sorella e attrice Lucia e Pino Strabioli che dialogheranno il 26 giugno con Katia Beni. Vogliamo omaggiare Poli e dare a suo nome il teatro che speriamo di ripristinare da qui alla fine del mio mandato nel 2024".

Montopoli si candida ad avere la sua nicchia nel mondo della cultura, 'rivaleggiando' con il Dramma Popolare di San Miniato o con Mercantia di Certaldo.