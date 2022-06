Contro i crimini informatici, protocollo tra polizia postale e Banca Cambiano

Questa mattina, nella sala Fausto Dionisi della Questura di Firenze, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Banca di Cambiano 1884 S.p.a.

Dopo la sottoscrizione nella giornata dello scorso 9 giugno di analogo Protocollo d’Intesa con la Cabel Industry 1884 S.p.A., già fornitrice di servizi per l’Istituto bancario, il protocollo ha l’obiettivo di condividere e analizzare informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche appartenenti a soggetti che forniscono prestazioni essenziali.

Grazie all’intesa, la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e la Banca di Cambiano 1884 S.p.A. collaboreranno non solo nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.

La firma del protocollo tra il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana Alessandra Belardini e il Direttore Generale della Banca di Cambiano 1884 S.p.A. Dott. Francesco Bosio, è avvenuta alla presenza del Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Fonte: Questura di Firenze