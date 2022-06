Coop Cooking, il concorso si ferma a Empoli con Simone Finetti di Masterchef

Dedicato agli chef per passione o ai curiosi di provare i nuovi prodotti Coop direttamente in cucina, “Coop Cooking: cuochi per un giorno”, la nuova iniziativa di Coop. Nei fine settimana, i soci si sfidano nella preparazione di ricette con ingredienti a marchio Coop. A guidare la gara e decretare i vincitori lo chef romagnolo Simone Finetti, tra i protagonisti di MasterChef.

A giugno, in Toscana, appuntamento il 18 e il 19 giugno al Coop.fi di Empoli, via Sanzio, per la gara di cucina organizzata da Coop con lo chef romagnolo Simone Finetti come giudice. I partecipanti (rigorosamente due), dotati di paniere e di maglietta “Cuoco per un giorno”, avranno quindici minuti per fare la spesa e 30 per cucinare nelle postazioni create per l’occasione.

Finetti, che dopo la partecipazione a Masterchef e a Masterchef allstars è diventato un personaggio della tv e del web per la sua simpatia e genuinità, valuterà i piatti, decretando la coppia vincitrice sulla base di criteri che tengono presente gusto, presentazione e originalità, ma anche riduzione degli sprechi, salubrità e rapporto qualità-prezzi.

Possono partecipare tutti gli appassionati di cucina, con voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Partecipare è gratuito, ma il numero di posti è limitato. Qui il link per iscriversi.