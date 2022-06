Per la chiusura in nottata di un tratto tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione mare, questa mattina sono state registrate code fino a 12 km nel tratto in direzione Livorno. Dalle 6 di questa mattina si sono accumulati km su km fino ad arrivare alla paralisi nel tratto. Ci sarebbero code anche in senso opposto ma molto più limitate.