McDonald's apre in Valdelsa e offre lavoro a 60 persone

Apre il McDonald's di Barberino Tavarnelle, nonostante le polemiche degli ultimi mesi. Il nuovo punto vendita è operativo e cerca personale, l'offerta di lavoro è attiva sul sito della catena di fast food più famosa al mondo.

Per il nuovo locale in Valdelsa McDonald's cerca 60 risorse. L'attività, si legge sul sito, si divide tra cucina e sala: "In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti".

McDonald's offre contratto part time con orario flessibile e possibilità di crescita. Questi i requisiti richiesti: "Forte orientamento al Cliente; attitudine a lavorare in squadre organizzate secondo metodi codificati e propensione al cambiamento; diploma di scuola media superiore e, preferibilmente, conoscenza della lingua inglese".

Per candidarsi basta andare sul sito di McDonald's o QUI.