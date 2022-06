"Metti una sera a Cascina": concerti, talk show, cinema e libri

Metti una sera a Cascina 2022” ha tolto il velo. L’assessora alla cultura Bice Del Giudice ha presentato il ricchissimo cartellone di eventi che allieterà l’estate cascinese con concerti, talk show, arte, cinema e libri.

“Alle parole preferiscono i fatti e questo è quanto abbiamo messo insieme in questi mesi – sottolinea Bice Del Giudice –. Ringrazio le associazioni di categoria, con le quali il confronto è stato molto serrato condividendo sempre le scelte, la Banca di Pescia e Cascina che anche quest’anno sarà al fianco dell’amministrazione, la Pro Loco e il Comitato San Frediano. Il cartellone che ne è uscito fuori è proprio frutto di questi incontri e della condivisione che anima il nostro agire, tant’è che sono inserite anche le serate musicali proposte da alcuni esercizi commerciali”.

La condivisione non si è limitata al solo centro storico, ma è stata estesa anche ai commercianti di San Frediano, con i quali è stato condiviso il programma del “Luglio Sanfredianese”, che quest’anno comprenderà quattro eventi tra cui la “Notte Bianca” (venerdì 15 luglio). Ad aprire il ciclo di eventi sarà, il 21 giugno, la Festa della Musica, anche se venerdì 17 ci sarà un evento di livello internazionale come la 1000 Miglia. “E domani, mercoledì 15, alle 19 inaugureremo il fondo commerciale che è stato messo a disposizione da un proprietario particolarmente illuminato – aggiunge l’assessora Del Giudice –. Questo fondo si chiamerà ‘Spazio Cascina arte in centro’ ed ospiterà iniziative artistiche e culturali che ci saranno proposte da chi vuole essere parte di questo rilancio. La prima mostra, in collaborazione con il Liceo Russoli ed Eliografica, si chiamerà ‘Arte a Mille’ ricollegandosi al passaggio della Mille Miglia.

Tra gli eventi di spicco: il concerto per la pace (6 luglio) con la band Angolo Retto (tributo ai Nomadi), la discoteca sotto le stelle con ‘PuntoRadio Dj Show’ special guest Steve Martin (10 luglio), la giornata per Comasco Comaschi (13 luglio), il Festival Musicastrada (19 luglio), Guascone Teatro con ‘La ballata delle buone parole scolpite nel vento’ (21 luglio), il concerto pianistico di Alessio Ciprietti nel giardino della Villa da Cascina (23 luglio), lo spettacolo teatrale su Peppino Impastato ‘La mafia è una montagna di M…” (24 luglio), Birrante Fest (30-31 luglio), le fiere di Navacchio (18 luglio) e San Casciano (13-15 agosto), il talk show ‘Don Zauker dal Vernacoliere alla Feltrinelli. Il valore del fumetto oggi’ con Emiliano Pagani e Daniele Caluri, il Pulcino d’Argento (5 settembre). Insomma, a Cascina questa estate non ci si annoierà di certo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa