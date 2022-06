Morte David Rossi, condannato per diffamazione inviato de Le Iene

L'inviato de 'Le Iene' Antonino Monteleone è stato condannato dal tribunale di Torino per diffamazione aggravata ai danni dell'avvocato Michele Briamonte. Monteleone dovrà anche pagare un risarcimento dei danni, definito in via provvisionale in 20mila euro

La condanna è relativa all'inchiesta televisiva sulla morte di David Rossi: alcune dichiarazioni di Briamonte, allora legale dei famigliari di David Rossi, sarebbero state registrate di nascosto da Monteleone e assemblate su altre interviste, attraverso le quali si prospettava il coinvolgimento dell'avvocato Briamonte in rapporti opachi tra Monte dei Paschi di Siena e lo Ior.