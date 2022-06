Pitti Uomo, la modella Emily Ratajkowski a Firenze con la collezione per Superga

Inizia oggi la quattro giorni dell'edizione estiva di Pitti Uomo, alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 17 giugno. Ospite in questo primo giorno la modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski, arrivata nel capoluogo toscano per presentare la capsule collection che ha creato per Superga, marchio torinese a cui si è detta affezionata da sempre. "Adoro Superga e le sue sneakers senza tempo. Indosso il marchio da anni - ha spiegato Ratajkowski - questa collaborazione mi è sembrata quindi del tutto naturale".

L'ambassador del brand ha disegnato una collezione sintesi tra l'heritage italiano del marchio e il suo stile, aggiungendo così personalizzazioni a due modelli iconici, la 2750 e Alpina. Entrambi in look total white, i modelli conservano i dettagli originali e sono personalizzati con lacci tubolari, la label del progetto applicata all'interno e contenuti in una sacca in cotone. Mentre la campagna pubblicitaria è stata girata a Los Angeles nel gennaio 2022 oggi Emily Ratajkowski è arrivata appunto a Firenze, dove nella Loggia del Piazzale Michelangelo sarà ospite dell'evento di presentazione della capsule collection.