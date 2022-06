Rock For Ukraine, alle Cascine tante band per la pace

“Rock For Ukraine” è lo spettacolo di beneficenza organizzato dai Lithio in collaborazione con la Consociazione Nazionale Fratres Donatori di Sangue a sostegno della popolazione ucraina devastata dalla guerra.

Si tratta di un evento che prenderà vita nella serata del 26 giugno a partire dalle ore 20.00 sul palco dell’Ultravox di Firenze, l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Sarà poi un ricco spettacolo che coinvolgerà molti degli attuali esponenti della scena rock e metal.

A calcare il palco ci saranno infatti gli organizzatori dell’evento, la rockband fiorentina composta dai Lithio. Prenderanno poi parte l’alternative rockband Mutonia e il gruppo rock’n’roll dei Bengala Fire.

Questi ultimi lo scorso anno sono arrivati tra i finalisti di X Factor e si sono distinti da tutti per la loro carica sul palco. Insieme a loro ci saranno poi l’electro nu metal band degli Inner Code, gli Slugchop ed infine i Drop Circles, che nel 2021 sono risultati tra i finalisti di Sanremo Rock.

Sarà quindi uno spettacolo dedicato totalmente alla musica rock e metal i cui ricavati saranno totalmente devoluti a sostegno della popolazione ucraina devastata dalla terribile guerra. Sarà quindi l’occasione perfetta per poter dare un forte segnale di stop alla guerra ma anche per fare del bene in modo divertente.

I biglietti dell’evento sono già disponibili in prevendita sulla piattaforma di TicketOne al prezzo di 15 euro. Saranno acquistabili anche in cassa il giorno dello spettacolo ma questa volta al prezzo di 20 euro.

Tutti gli aggiornamenti dell’evento potranno essere seguiti a questo link