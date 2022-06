Ruba in un supermercato e aggredisce i carabinieri, arrestato

Ha rubato in un supermercato e si è rifiutato di mostrare i documenti, inoltre ha opposto resistenza ai carabinieri e ha iniziato a sbattere la testa sulla strada. Un 26enne di origini guineane è stato arresto a Firenze dopo un furto in via Cortona. Il giovane ha preso della merce da un supermercato e ha tentato la fuga, inseguito da un addetto alla sicurezza. I carabinieri lo hanno bloccato all'altezza della fermata Federiga della tramvia ma il 26enne ha dato in escandescenze. Ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha aggredito i militari, per poi farsi del male da solo colpendo l'asfalto con la testa più volte. Fermato, è stato arrestato e trovato con la merce rubata. Aveva con sé anche un cavatappi con lama aperta, sottoposto a sequestro.