Scompare a Pisa, lo ritrovano in un bosco vicino Camp Derby

A Pisa, nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Comando Provinciale sono stati impegnati nelle ricerche di una persona, la cui scomparsa era stata denunciata nel primo pomeriggio presso una della Stazioni cittadine dell’Arma.

Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno impegnato tutte le pattuglie presenti sul territorio della città, compresi le località periferiche ed il litorale. Fortunatamente, poco dopo le 21, una pattuglia della Compagnia Carabinieri SETAF è riuscita a rintracciare la persona in una zona boschiva in prossimità di Camp Derby.

Soccorsa da personale del 118, è stata poi affidata alle cure dei familiari.

L’Arma dei Carabinieri è da sempre molto sensibile alla tematica degli allontanamenti/scomparse delle persone e, grazie alla presenza capillare dei propri Comandi e delle proprie pattuglie su tutto il territorio nazionale, rappresenta una risorsa fondamentale per il rintraccio delle stesse; si consiglia di procedere a denunciare da subito eventi di tale natura, poiché le immediate ricerche, soprattutto se intraprese fin dalle prime ore, sono determinanti per addivenire ad un esito positivo delle vicende in argomento.