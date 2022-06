Turisti, movida e vivibilità del centro storico: assemblea pubblica a Firenze

Il 13 giugno 2022, promossa dai Comitati Oltrarno Futuro e Manoiquandosidorme, si è svolta in Oltrarno una Assemblea con al centro le problematiche degli effetti provocati dai processi di gentrificazione (avvenuti ed "in fieri") nei contesti di vita della residenza in area UNESCO ed in zone immediatamente circostanti.

L'Assemblea ha riempito, con oltre un centinaio di presenze, la sala delle Leopoldine in Piazza T. Tasso, mostrando la necessità di sviluppare iniziative mirate a far mettere all'attenzione dell'opinione pubblica e, finalmente, al centro della politica cittadina, le tematiche relative al ''modello di città'' ed al quadro complessivo delle questioni della vivibilità dell'ambiente urbano in Centro Storico, in Oltrarno (e zone circostanti) e della qualità della vita della popolazione ivi residente.

I Comitati Oltrarno Futuro e Manoiquandosidorme hanno anche, a tale scopo, dato avvio alla raccolta delle firme necessarie per richiedere un Consiglio di Quartiere 1 aperto ed hanno annunciato che prossimamente sarà indirizzata al Presidente ed ai consiglieri del Consiglio Comunale la richiesta di un Consiglio Comunale aperto.

Per proseguire la discussione, iniziata ieri sera in Oltrarno, è stata promossa sulle stesse problematiche una seconda Assemblea di residenti in Centro Storico - riva destra, che si svolgerà lunedì 20 giugno alle ore 21

presso la Sala dell'ARCI in Piazza dei Ciompi, 11.

Fonte: Ufficio Stampa