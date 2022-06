Nello staff dell'Use Rosa Scotti che il prossimo anno giocherà in serie A2 non ci sarà Salvatore Cesaro. Il tecnico napoletano lascia infatti la società empolese ed a lui va "il grazie per questi anni vissuti insieme".

Arrivato a Empoli nel campionato di serie A1 2019/2020, ha sempre occupato il ruolo di assistente di coach Alessio Cioni "mettendo a disposizione della squadra e della società la sua esperienza e la sua professionalità".