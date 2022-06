Calcio storico fiorentino, in partenza la vendita dei biglietti per la finale

Il match conclusivo del Torneo di San Giovanni torna nella data tradizionale, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono della città. Venerdì 24 giugno la finale del calcio in costume sarà anticipata dal tradizionale corteo storico della Repubblica fiorentina che partirà alle ore 16.00 da piazza Santa Maria Novella per sfilare fino a Santa Croce, dove arriverà alle ore 17. Per la partita decisiva il Magnifico Messere sarà il fratello di Davide Astori, Bruno, in ricordo del difensore e capitano viola scomparso quattro anni fa. L’orario di inizio della finale del Calcio Storico Fiorentino 2022 tra Azzurri e Rossi è fissato per le 18.

I biglietti per sedersi sugli spalti di piazza Santa Croce saranno in vendita solo presso la sede del BoxOffice (Via delle Vecchie Carceri, 1) da venerdì 17 giugno con orario 14-20. Dalle 9 di venerdì 17 giugno l’ufficio sarà aperto e verranno consegnati i numeri per poter acquistare, al pomeriggio, i biglietti.

Costo dei biglietti: 80 euro Tribuna Onore Centrale - 60 euro Tribuna Onore Laterale - 40 euro Tribuna C - 29 euro Curve colori.

Modalità di pagamento: bancomat o carta di credito (no contanti, no American Express).

Per maggiori informazioni: info@boxofficetoscana.it

Chi non riuscirà a comprare i tagliandi, potrà comunque seguire il calcio in costume grazie alla diretta televisiva su Toscana tv (in chiaro su digitale terrestre) e in streaming su Dazn (per gli abbonati, a partire dalle 17.30).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa