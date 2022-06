Fortezza medicea, si rinnova tutta la cartellonistica a Poggibonsi

Nuovi pannelli informativi nell’area della Fortezza medicea di Poggio Imperiale. In questi giorni a Poggibonsi è in fase di allestimento la nuova cartellonistica realizzata in sostituzione della precedente ormai desueta e consunta dal tempo. Nel complesso si tratta di sedici nuovi pannelli con fotografie e testi tradotti in lingua inglese.

“Una operazione di restyling che si è resa necessaria prima di tutto per ripristinare le pannellature presenti non più idonee a svolgere la loro funzione – dice l’assessore al turismo Fabio Carrozzino – Il rinnovo della cartellonistica è un modo per valorizzare tutta l’area della Fortezza consentendo ai visitatori di acquisire informazioni sui tanti luoghi di interesse che sono presenti, dalla cinta muraria all’Archeodromo ma anche alla Fonte delle fate”.

I pannelli in questione interessano infatti diverse zona dell’area di Poggio Imperiale. In particolare sei pannellature sono sul percorso esterno alle mura di Fortezza, quattro sono presso l’area archeologica, cinque presso il Cassero (rivisti completamente nei contenuti e nella grafica), uno alla Fonte delle Fate (anche questo completamente ripristinato e riadattato nei contenuti).

I nuovi pannelli sono stati sono stati realizzati utilizzando materiale idoneo tenuto conto della loro collocazione all'aperto e quindi sottoposta all'azione degli agenti atmosferici e la definizione dei contenuti (testi e fotografie) sono frutto della collaborazione con Archeotipo srl in modo da recuperare e potenziare la funzione divulgativa e informativa degli stessi. Si tratta di pannelli 70x100 con spessore 5mm dedicati ai luoghi di interesse coinvolti ma anche alla storia di Poggio Bonizio, a Giuliano da Sangallo, al Cassero dalla forma antropomorfa come metafora del corpo sociale.

“Un modo per far conoscere i luoghi d'interesse del nostro territorio e nello specifico per arricchire tutta l’area della Fortezza – dice Carrozzino – E’ un percorso che prosegue e che siamo impegnati a far ripartire dopo questa lunga fase di rallentamento dovuta al Covid. Altre novità riguardano sempre sul fronte cartellonistica riguardano Staggia Senese e ci hanno visto coinvolti in un progetto insieme alle associazioni che presto potremo condividere con tutta la comunità”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa