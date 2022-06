Un ragazzo di 17 anni, di origine marocchina, ha accusato un malore mentre nuotava in piscina alla Costoli ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Careggi.

Il giovane sarebbe entrato in acqua, avrebbe iniziato a nuotare, per poi andare improvvisamente a fondo. Dopo essere stato subito soccorso dai bagnini è stato stabilizzato e portato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso di Careggi dagli operatori del 118.