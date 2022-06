Nuovo campo da calcio a cinque, taglio del nastro a Colle Val d'Elsa

Inaugurato il nuovo campo da calcetto coperto allo Stadio Comunale “Gino Manni” di Colle di Val d’Elsa. L’intervento ha riguardato il recupero del tendone e del manto erboso, la predisposizione degli impianti di illuminazione e di video sorveglianza, oltre ad uno spazio esterno illuminato per il pubblico che consente un utilizzo autonomo del calcetto come ambiente di pubblico spettacolo anche in contemporanea ad altre attività sul campo principale.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco Alessandro Donati, il vicesindaco Stefano Nardi, l’assessore allo Sport Serena Cortecci e il l responsabile Ufficio Turismo, Sport e gestione degli impianti di Comune Alberto Rabazzi.

Nell’occasione sono stati premiati i ragazzi, categoria esordienti, della scuola calcio “USD Colligiana” che l’amministrazione ringrazia per la sempre preziosa collaborazione nella crescita e nel benessere psico-fisico della società.

Fonte: Ufficio Stampa