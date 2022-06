Piazza la tenda in un giardino condominiale e picchia gli agenti: denunciato

Si era accampato con tanto di tenda in un giardino condominiale di via Pisacane a Rifredi. Per questo gli inquilini hanno chiamato la polizia a Firenze per rimuovere l'accampamento abusivo. Non è stato così facile: il fiorentino di 46 anni si è rifiutato inizialmente di mostrare i documenti agli agenti, poi ha cominciato a colpirli con calci e pugni. Alla fine è stato bloccato e denunciato per resistenza e rifiuto di fornire le generalità, rischia pure la denuncia per invasione di terreni. Non è chiaro il motivo per cui l'uomo si sia accampato.