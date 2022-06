All'interno del locale dove lavora, un pizzaiolo è stato avvicinato e minacciato con un coltello da uno sconosciuto, forse straniero, che poi è fuggito con il bottino, di circa 3mila euro. La vittima della rapina, avvenuta questo pomeriggio, è in stato di choc ed è stato condotto in ospedale pur non presentando ferite da arma da taglio. Al momento della rapina nel locale non erano presenti testimoni e la polizia sta ancora cercando di chiarire le dinamiche.