Stalker viola per la terza volta il divieto di avvicinamento. Arrestato e liberato

Aveva violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie e del suo nuovo compagno. Per questo un 60enne pisano è stato arrestato ieri sera dalla polizia di Pisa. Da tre giorni l’uomo era tornato a farsi vivo con le vittime presentandosi sotto casa e suonando al citofono, chiedendo di rivedere la donna nonostante il divieto impostogli dal Tribunale di Pisa.

Infatti dopo maltrattamenti e lesioni, l'uomo era stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e, successivamente, rimesso in libertà con la misura del divieto di avvicinamento alla coppia e obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Di recente, tali misure sono state violate in almeno tre distinte occasioni in cui le vittime hanno dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine al 112 perché vistesi avvicinare ripetutamente dall’uomo con atteggiamento via via sempre più aggressivo.

Nelle prime due circostanze, l’uomo era riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle volanti ma ieri sera, grazie alle precise indicazioni che le vittime fornivano al telefono, è stato intercettato a pochi metri dal luogo in fuga alla guida del suo scooter. Dopo l'arresto l’uomo è stato presentato a giudizio direttissimo oggi innanzi al Tribunale di Pisa che ha convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione.