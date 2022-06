Stella (FI) a Giani e Bezzini: "Il Pd vi sta dicendo che avete fallito e sbagliato tutto"

"Nella proposta di risoluzione a firma Pd si critica l'impostazione che voi avete messo al centro della vostra impostazione di governo. Qui c'è una critica aspra, durissima, rispetto ai due anni passati dall'insediamento della Giunta, rispetto alle scelte che avete fatto. Il gruppo del Pd, che è il partito suo e del Presidente della Regione, vi stanno dicendo che avete fallito, che in questi due anni avete sbagliato tutto, non c'è un elemento sul quale stanno dicendo che va tutto bene". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in un passaggio del suo intervento durante il dibattito in aula sulla Proposta di Risoluzione del Pd riguardante gli Stati generali della Salute.

"Basta leggere la proposta di risoluzione e metterla a confronto con il programma di governo - ha aggiunto Stella -. Il vostro partito sta criticando aspramente la vostra azione di governo. Questa critica è un elemento politico, e dovreste essere voi, in primis, a chiedere un chiarimento. Noi stiamo ancora cercando di capire come risolverete la questione delle 800mila domande in liste di attesa, stiamo aspettando di capire cosa si farà del potenziamento territoriale, o ancora cosa volete farne delle case di comunità. Le liste di attesa in Toscana sono un problema e a dirlo non siamo noi dell'opposizione, ma lo dice questo documento firmato dal Pd. Su questi temi, i cittadini toscani stanno aspettando una risposta".

Fonte: Ufficio stampa