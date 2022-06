Traffico, Socota 4242: "Positivo incontro in Comune, al lavoro per risolvere criticità"

"Abbiamo incontrato l'assessore comunale alla Mobilità e Trasporti, Stefano Giorgetti, a seguito della lettera inviata lo scorso 6 giugno in cui lamentavamo le condizioni del traffico a Firenze, che tante difficoltà hanno portato e portano al trasporto pubblico non di linea. E' stato un confronto positivo, cordiale ma anche franco, in cui non sono state nascoste le difficoltà, ma da cui è emersa la volontà di intervenire per risolvere problemi che impattano negativamente sullo svolgimento del servizio taxi, in particolare nell'area della stazione". Lo affermano, in una nota, Simone Andrei e Paolo Tozzetti, rispettivamente presidente e responsabile Mobilità del cda di Socota Radio Taxi Firenze 4242. "L'assessore - spiegano - ha assicurato di voler continuare, con la collaborazione dei tassisti fiorentini, il monitoraggio delle criticità ed i possibili interventi di risoluzione".

Fonte: Ufficio stampa