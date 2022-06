Under 16 Silver, da venerdì a domenica le Final Eight per il titolo regionale

Chiusa al terzo posto la seconda fase, gli Under 16 Silver di Giovanni Corbinelli e Alessandro Mostardi si preparano per le Final Eight che da venerdì 17 fino a domenica 19 giugno a Figline Valdarno metteranno in palio il titolo di Campioni Toscani 2022. A contendersi la coppa saranno le prime quattro squadre di ciascuno dei due gironi della seconda fase, ovvero Pielle Livorno, Pallacanestro 2000 Prato, Grosseto Team 90 e Pistoia Basket 2000 per il girone 1, Virtus Siena, Laurenziana Basket, Abc Castelfiorentino e Firenze Basketball Academy per il girone 2. L’esordio gialloblu nei quarti di finale è in programma venerdì alle ore 20.15 contro la Pallacanestro 2000 Prato.

PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno – Quarti di Finale

·ore 18.00 Pielle Livorno – Firenze Basketball Academy (palazzetto via Roma 16)

·ore 18.00 Virtus Siena – Pistoia Basket 2000 (palestra piazza Caduti Pian d’Albero 24)

·ore 20.15 Laurenziana Basket – Grosseto Team 90 (palazzetto via Roma 16)

·ore 20.15 Pall. 2000 Prato – Abc Castelfiorentino (palestra piazza Caduti Pian d’Albero 24)

Sabato 18 giugno – Semifinali

·ore 17.00 Prima semifinale (palazzetto via Roma 16)

·ore 19.15 Seconda semifinale (palazzetto via Roma 16)

Domenica 19 giugno – Finali

·ore 16.30 Finale 3/4 posto (palazzetto via Roma 16)

·ore 18.15 Finale 1/2 posto (palazzetto via Roma 16)

Fonte: Ufficio stampa