Cede trave nel tetto vicino la scuola a Panzano, stabilita inagibilità

Il problema che si è verificato alla struttura comunale di Panzano in Chianti, nella notte del 14 giugno, è dipeso dal cedimento di una trave in legno della copertura dell'edificio adiacente ai locali adibiti a scuola primaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Greve in Chianti. Durante il sopralluogo è stato valutato che il cedimento della trave ha interessato la copertura dei locali adibiti a magazzino/pinacoteca, situati al piano primo, e dei locali utilizzati come sala prove musicali, posti al piano terreno.

Il sindaco che è intervenuto immediatamente, insieme al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune Gianfranco Ermini, presenziando le prime operazioni di verifica e sopralluogo avvenute nel cuore della notte, ha emesso un’apposita ordinanza che stabilisce l’inagibilità e ne vieta l'utilizzo.

Anche il perimetro esterno del fabbricato interessato è stato prontamente transennato. I locali adiacenti, adibiti a scuola primaria, sono invece strutturalmente autonomi e non vi è interferenza alcuna con il cedimento della trave. “Le verifiche scrupolosamente effettuate a questo proposito dai Vigili del Fuoco nel corso del loro intervento, alla nostra presenza, non hanno rilevato problemi di inagibilità all'immobile occupato dalla scuola primaria – conferma il sindaco Paolo Sottani - escludendo qualsiasi rischio di incolumità per tutti coloro che avevano accesso alla scuola”.

Nell'anno 2005 l’edificio, che oggi in forma temporanea è adibito a scuola primaria, in attesa della ristrutturazione del plesso scolastico di Panzano in Chianti, è stato oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione nel rispetto della normativa antisismica. Tale struttura fu realizzata con un telaio in travi in acciaio, dalla pavimentazione alla copertura inclusa.

A seguito del cedimento il sindaco Paolo Sottani ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente per l’inagibilità dei locali di proprietà comunale assegnati alle associazioni Il Grondino e alla Filarmonica Giuseppe Verdi. Il documento ordina il divieto di utilizzo dei locali adibiti a magazzino/pinacoteca, posti al piano primo, e di quelli adibiti a sala prove musicali, posti al piano terra della struttura.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino