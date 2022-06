Corsi per operatore socio sanitario, domande entro il 29 giugno

Scadono alle ore 12 del prossimo 29 giugno i termini di presentazione delle domande per partecipare a tre diversi corsi di formazione per operatore socio sanitario, banditi da Estar (Ente per il supporto tecnico-amministrativo regionale) per l’anno formativo 2022-2023, per un totale complessivo di 1.170 posti disponibili. I corsi saranno gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito di Estar, seguendo il percorso “concorso e selezioni” e, poi, “altri avvisi”.

I bandi, riservati al profilo di operatore socio sanitario per l’anno formativo 2022-2023, sono i seguenti:

1) Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi di formazione di base di 1.000 ore, per la copertura di 570 posti complessivi (120 per l’Area vasta sud est; 270 per l’Area vasta centro e 180 per l’Area vasta nord ovest).

Il link diretto per presentare la domanda è questo.

2) Avviso pubblico per ammissione ai corsi abbreviati di 400 ore (riservato a chi possiede qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente) per la copertura di 510 posti complessivi (90 per l’Area vasta sud est; 180 per l’Area vasta centro e 240 per l’Area vasta nord ovest). Il link per presentare la domanda è questo.

3) Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria di 400 ore. I posti disponibili sono in tutto 90, ovvero 30 per ciascuna delle tre Aree vaste (Sud Est, Centro e Nord Ovest). In questo caso, il link diretto per presentare la domanda è questo.

Per la registrazione dei candidati maggiorenni è obbligatorio Spid, per i candidati minorenni è, invece, prevista la voce “Login Minorenne” senza Spid.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa