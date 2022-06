Da New York torna il grande Jazz a Fucecchio

Appuntamento da non perdere domani sera a Fucecchio per gli appassionati di musica jazz. Il Poggio Salamartano ospita il concerto con gli studenti e gli insegnanti del New York Jazz Workshop.

A partire dalle 21,30 Marc Mommaas, sax, tenore e soprano, Kenny Wessel alla chitarra elettrica e Jeroen Vierdag al basso, saranno i protagonisti di un concerto dalle raffinate sonorità e dalle grandi atmosfere, dove il sound della "Big apple" incontra il fascino di un palcoscenico naturale che trasuda di storia.

L'iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dall'associazione Oblivium, che da oltre 20 anni organizza il festival "Jazz sotto le torri", previsto nel mese di agosto.

Fonte: Ufficio Stampa