Elemosina molesta alla stazione, foglio di via per un 53enne

Era stato ritrovato a Pisa a praticare l'elemosina all'interno della stazione di Pisa con vessazioni e molestie verso i passeggeri. Per questo un 53enne residente del Livornese è stato colpito dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa. La Questura, su proposta della Polizia ferroviaria, ha verificato che l’ uomo non aveva alcun interesse lecito a recarsi a Pisa e pertanto è stato allontanato dalla città con il provvedimento firmato dal questore. Nel caso dovesse tornare ugualmente, verrebbe denunciato alla Procura della Repubblica.

Un tunisino 50enne invece è finito din carcere per mano della squadra mobile della questura pisana. L'uomo doveva espiare un anno e 9 mesi di reclusione per due condanne per reati contro il patrimonio. Dopo il provvedimento di cattura del 20 maggio, è stato trovato in zona stazione. Adesso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa.