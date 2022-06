Buongiorno oggi ringrazio una persona speciale per me, mio marito Spartak, vivendo da solo prima di sposarci cucinava cose semplici, dalla pasta, le uova sode o al tegamino, insalate variamente composte da verdure e formaggi.

Dopo che ci siamo sposati ha iniziato a evolversi in cucina, Spartak segue molto le video ricette di Casa Pappagallo, gli piace molto lo Chef per come spiega e esegue in modo semplice le sue ricette.

Questa infatti è una ricetta di Casa Pappagallo Insalata di pasta fredda con peperoni e feta, da questo link potete anche vedere il video: www.casapappagallo.it/ricette/ La foto che vedete in evidenza è quella di Casa Pappagallo, quando Spartak ha fatto il piatto ci siamo sempre scordati di fare la foto! ma appena la ripropone la metteremo nel gruppo di facebook e in Primo Piano.

La ricetta è facile da preparare e in poco tempo. Ideale per l'estate da portare in ufficio al mare o per le vostre scampagnate fuori città, molto gustosa e buona.

Insalata fredda con peperoni e feta

Ingredienti per 4 persone

400 gr di Ditaloni rigati (potete anche scegliere un altro tipo di pasta come esempio fusilli o farfalline)

200 gr di Feta

200 gr di peperoni rossi

200 gr di Peperoni gialli

200 g Peperoni verdi

100 gr Olive nere denocciolate

20 gr Capperi sott’aceto

1 Limoni

1 cucchiaio Senape

3 pizzichi Origano secco

1 cucchiaino Semi di cumino

Sale qb

80 ml Olio EVO

Preparazione

Iniziate lavando i peperoni e poi asciugateli, tagliateli a metà e togliete i filamenti bianchi e i semini. Spartaco ha utilizzato metà di ogni tipo di peperoni, e le ha tagliati a listarelle sottili, potete anche tagliarli a dadini. Fate bollire in una pentola l’acqua poi salatela e immergete la pasta e fatela cuocere per il tempo di cottura che è sulla confezione. Preparate l’insalata in una grande ciotola e mettete: i peperoni tagliati, le olive nere, i capperi, la feta a cubetti altrimenti potete anche sbriciolarla a mano. Amalgamate il tutto. Preparate l’emulsione, una citronette rafforzata. In un barattolo mettete il succo di un limone, aggiungete l’olio di oliva, i semi di cumino, l’origano e la senape. Mi raccomando tenetela da parte e mescolatela sono dopo che la pasta è pronta per essere condita. Scolate la pasta e fatela raffreddare in una ciotola con acqua fredda e per l’occorrenza anche del ghiaccio in modo da fermare la cottura della pasta. Mettetela nella ciotola con la feta e i peperoni amalgamate. Chiudete il barattolo con il tappo e iniziate ad agitare la citronette per formare un’emulsione. Se non avete il barattolo va bene anche in una ciotola e mischiate con una frusta. Condite la pasta con l’emulsione e servite in tavola.

Spartak

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.