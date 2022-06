Lavori stradali a Empoli fra piazza Gramsci e via Masini: cambia la viabilità

Per un intervento di risanamento stradale all'intersezione fra piazza Gramsci e via Masini, in programma nella giornata di domani sono necessarie anche alcune temporanee modifiche alla viabilità.

Il traffico in arrivo da via Masini, che non potrà accedere a piazza Gramsci, sarà dirottato sulle traverse di via Masini, ovvero via Mameli, via Giusti e via Russo. Il traffico proveniente da via F.lli Rosselli potrà invece accedere a piazza Gramsci e da lì raggiungere via Salvagnoli, percorrendo in senso orario la piazza dove sarà istituita una temporanea inversione del senso di marcia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa