Mascherine FFP2 obbligatorie solo sui mezzi pubblici, nelle strutture sanitarie e nelle RSA, almeno fino al 30 settembre.

Questo è quanto deciso dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022.

Via quindi le mascherine a scuola - non saranno obbligatorie per gli imminenti esami di maturità e terza media -, nei teatri e per gli eventi sportivi all'aperto o al chiuso. Cade l'obbligatorietà anche all'interno degli aerei.