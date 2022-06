Rapina all'Eurospin di Pontedera, in carcere un 40enne di Fucecchio

In carcere un 40enne residente a Fucecchio per rapina aggravata dall'uso di armi e furto aggravato. La questura di Pisa e il commissariato di Pontedera hanno trasferito l'uomo in carcere per i fatti di alcune settimane fa.

Il 1 maggio all'Eurospin di Pontedera c'era stata una rapina a mano armata. A mezzogiorno e 10 un rapinatore solitario con mascherina e cappello aveva minacciato con un cacciavite le tre dipendenti portando via 2.200 euro in contanti dalle casse, prima di scappare verso Calcinaia. Un cliente aveva intimato di fermarsi nel parcheggio ma lui gli ha mostrato il cacciavite.

Dopo numerosi riscontri su furti e rapine recenti i poliziotti hanno avuto prove a sufficienza per una lista di sospettati. Le tracce elettroniche sul luogo del reato e sul furto delle targhe montate sull'auto usata dal rapinatore hanno portato a un'evidenza ritenuta granitica. A Santa Croce sull'Arno erano state infatti rubate le targhe ai danni di una ditta di trasporti. Il pm titolare delle indagini ha chiesto e ottenuto il trasferimento in carcere al Don Bosco di Pisa.