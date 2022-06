Si blocca sui binari a Empoli, disabile salvato da un finanziere

Si è bloccato in mezzo ai binari della stazione di Empoli mentre stava per arrivare un treno. Un disabile sordomuto è stato salvato da un finanziere scelto di Empoli, Claudio Gargiulo, libero dal servizio. L'uomo si era bloccato come se fosse disorientato ma in quel momento stava per arrivare il locomotore. Il macchinista ha suonato il clacson del treno ma l'invalido non ha potuto sentirlo. Il finanziere si è gettato appena in tempo, salvando la vita dell'uomo.