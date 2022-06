Truffa del falso avvocato, 77enne raggirata a Firenze Gavinana

La truffa del falso avvocato ha portato via 300 euro a un'anziana di Firenze Gavinana, con la stessa storia del racconto di un falso incidente che ha coinvolto il figlio. La 77enne era stata raggiunta inizialmente da una telefonata da un falso legale di un figlio, il quale le aveva raccontato che era in stato di fermo perché coinvolto in un incidente e senza assicurazione. Quanto richiesto era di oltre 5mila euro tra cauzione e polizza, la donna ha così raccolto quel che ha trovato tra cui 300 euro e alciuni monili d'oro e li ha consegnati a una persona che si era finta un collaboratore dell'avvocato. La vittima del raggiro ha capito di essere tale solo dopo aver chiamato la polizia.