Acqua, ordinanza per razionalizzare il consumo

Pubblicata dal Comune l’ordinanza per razionalizzare e contenere il consumo dell’acqua potabile. L’ordinanza raccoglie la richiesta dall’Autorità Idrica della Toscana con l’obiettivo di contenere tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto.

In base a quanto disposto è vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. L'ordinanza è in vigore da oggi, 17 giugno, e fino al 30 settembre

Chiunque violi il provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Poggibonsi