Corpus Domini a Empoli, i provvedimenti per la processione

Torna come da tradizione la Processione del Corpus Domini, in programma domenica 19 giugno 2022 con inizio alle ore 18. La partenza è in piazza Farinata degli Uberti poi il percorso proseguirà in Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo e piazza Farinata degli Uberti. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è stato ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità.

Come disposto con ordinanza 317 del 17 giugno 2022, sono state quindi decise alcune temporanee modifiche a sosta e viabilità cittadina: dalle ore 17.30 alle ore 19.15 di domenica 19 giugno 2022, la temporanea sospensione della circolazione, nelle strade interessate dal passaggio della Processione del Corpus Domini (partenza da Piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio, Via L. da Vinci, Via Verdi, Piazza Don G. Minzoni, Via Roma, Piazza della Vittoria (circondando il monumento), Via del Giglio, Canto Guelfo, con rientro in Piazza Farinata Degli Uberti); via L. Da Vinci (tratto compreso tra le intersezioni con via G. Del Papa e via Verdi), divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, dalle ore 14 alle ore 19.30, divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30 all’intersezione con viale Buozzi, divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30; via Cavour (all’intersezione con via G. Fabiani e piazza XXIV Luglio per veicoli provenienti da via delle Antiche mura), direzione obbligatoria a destra dalle ore 17 alle ore 19.30; via Verdi (tratto compreso tra le intersezioni con via L. Da Vinci e via Roma), divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, dalle ore 14 alle ore 19.30, divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30; via Roma (intero tratto), divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, dalle ore 14 alle ore 19.30, divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30; via G. Da Empoli (intersezione con via Curtatone e Montanara), direzione obbligatoria a destra, per i veicoli provenienti da via G. Da Empoli dalle ore 17 alle ore 19.30, direzione obbligatoria a diritto, per i veicoli provenienti da via Curtatone e Montanara dalle ore 17 alle ore 19.30; piazza della Vittoria (intero anello), divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, dalle ore 14 alle ore 19.30, divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30; via Curtatone e Montanara (intersezione con piazza della Vittoria), direzione obbligatoria a destra dalle ore 17 alle ore 19.30; via T. Da Battifolle (all’intersezione con via S. Ferrante), divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30, direzione obbligatoria a sinistra dalle ore 17 alle ore 19.30; via S. Ferrante (tratto compreso tra via Battifolle e piazza Gramsci), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 19.30.

Come di consueto, nella serata di domenica del ‘Corpus Domini’ ci sarà il gran finale della fiera con i fuochi d’artificio. Dalle 23.30 al parco di Serravalle andrà in scena lo spettacolo pirotecnico, evento organizzato dall’associazione turistica Pro Empoli.

