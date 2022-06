Deve scontare 4 anni di pena, arrestato a casa a Santa Maria a Monte

Il commissariato di Pontedera assieme alla polizia municipale di Santa Maria a Monte ha trasferito in carcere un 52enne italiano per la pena di 4 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa.

L’uomo, che gravitava in Pontedera è stato rintracciato, dopo un lungo appostamento, nella sua casa di Santa Maria a Monte. Adesso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.