Fi-Pi-Li, Stella (FI): "Anticipare al 22 giugno la pausa estiva dei cantieri"

"Dal 1° luglio ci sarà una pausa estiva di tre mesi e fino a tutto settembre I cantieri sulla Firenze-Pisa-Livorno saranno smantellati e le carreggiate liberate. Ma vista la situazione che si è venuta a creare, chiediamo che la pausa estiva dei lavori venga anticipata al 22 giugno: con il ponte del 24 giugno la situazione del traffico potrebbe diventare devastante, con decine di migliaia di fiorentini che si recheranno sulla costa per approfittare dei 3 giorni di vacanza". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Ribadiamo poi la nostra richiesta di convocare nella Commissione Mobilità e Infrastrutture del Consiglio regionale la ditta che esegue i lavori lungo la Fi-Pi-li e il gestore del tracciato in global service - aggiunge Stella -. Non è pensabile che migliaia di cittadini passino ore sotto il sole perché non è stato comunicato in tempo agli utenti che c'erano dei problemi e dei guasti nei cantieri, come avvenuto l'altro giorno. I cittadini idevono essere informati in tempo reale e in modo tempestivo su quanto sta avvenendo, in modo da organizzarsi e fare percorsi alternativi, in caso di chiusure di alcuni tratti di strada".