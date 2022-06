Al giardino Cubattoli i personaggi di Cartoon Network e gli 80 anni di Titti

Nuovo look al giardino Cubattoli con riqualificazione del verde, arredi, giochi e i murales dei personaggi più amati di Cartoon Network. La rigenerazione, appena conclusa, è stata realizzata dal canale di Warner Bros Discovery in collaborazione con Brand for The City, Le Curandaie e Comune di Firenze, con la partecipazione di bambini e ragazzi del quartiere. L’intervento ha riguardato la risistemazione del verde e delle aree gioco, la piantumazione di alberi, la realizzazione di sedute e impianti per facilitare l’aggregazione e i percorsi educativi e la decorazione di aree e muri con i personaggi più amati di Cartoon Network. L’attività è stata anche l’occasione per celebrare l’80esimo anniversario di Titti, uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, con murales dedicati al celebre canarino.

“Un luogo identitario per il quartiere che oggi diventa anche iconico grazie ai Cartoon e a un progetto innovativo e inclusivo - hanno detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi -. Una riqualificazione del verde e degli arredi che si sposa con murales e decorazioni pensati per facilitare la socializzazione e rilanciare il ruolo di aggregazione che questo giardino cittadino svolge per famiglie e bambini, anche in chiave didattica grazie a un’ampia zona orto arricchita da nuove piante. Un grazie alle Curandaie per la loro attività e presenza sul territorio del Quartiere 2”.

Nel dettaglio, la urban artist Rame 13, con l’aiuto dei bambini, ha realizzato dei pannelli raffiguranti i personaggi dell’animazione Cartoon Network, mentre l’artista Eugenia Chiasserini (conosciuta come Nian Art) si è cimentata nel murales celebrativo di Titti. Sono state poi create da Officina Chiodofisso le statue in arbusto con protagonisti i tre fratelli di ‘Siamo solo orsi’. È stata anche realizzata una cupola in salice intrecciato di tre metri di diametro, con panche per attività laboratoriali, letture e socializzazione. Infine, sono state aggiunte nuove piante per rivitalizzare la zona dell’Horto, che occupa una superficie di 140 mq.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa