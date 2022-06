Giovedì sotto le stelle: negozi aperti, mercati e iniziative a Scandicci

Parte giovedì 23 giugno con i negozi aperti fino a mezzanotte, il Mercato by night e tante iniziative, il programma 2022 dei Giovedì sotto le stelle organizzato da Città Futura e Confesercenti Scandicci con il patrocinio del Comune di Scandicci. I Giovedì sotto le stelle sono in programma il 23 e 30 giugno, il 7, il 14 e il 21 luglio, e il 1 settembre (il 23 e 30.6 e il 7 e 14.7 sono in programma anche i Mercati by night).

“La nostra città è ricchissima di iniziative, è più viva che mai e sempre più attrattiva - dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – grazie anche al consorzio Città Futura, alle associazioni di categoria e in particolare Confesercenti, così come a tutto il tessuto commerciale di Scandicci compresi gli ambulanti, che che di anno in anno affermano il proprio protagonismo nella vita del nostro territorio. Con le loro iniziative riescono a garantire una miriade di servizi a tutti i cittadini di Scandicci, contribuendo a standard di qualità della vita che in molti ci invidiano, e al tempo stesso ad essere attrattivi a livello metropolitano e regionale. A tutti gli esercenti va il nostro miglior augurio di buon lavoro”.

In programma per il pomeriggio e la serata di giovedì 23 giugno “Focalia il Regno del Fuoco”, con artisti di strada esperti nella manipolazione del fuoco che animeranno le vie e le piazze del centro (in piazza Resistenza, via Pantin e piazza Matteotti), il Mercato By Night in piazza Togliatti a cura di Anva Confesercenti, “Sotto le Stelle d'Irlanda” con dimostrazioni e animazione danzante per tutti, a cura di IRIS Accademia Danze Irlandesi nelle strade e piazze di Città Futura, “Città Futura in Knit” per gli appassionati dell’uncinetto con laboratorio formativo gratuito per principianti e mostra lavori (per iscrizioni Trinari&Pasqualetti Mercerie, 0552578686), Musica ieri e oggi con Daniele Meucci in via Aleardi, Bodypainting live con Chiara Martini presso la Galleria la Maschera, “Rosso di sera... Chicchirillò in scena” lungo l’area pedonale di piazza Togliatti, “Impara l'Arte….della cucina” Scuola di Cucina di Cescot Lab Firenze, con suggerimenti, idee, corsi brevi e divertenti per tutti, Laboratorio creativo per bambini con i tappeti di carta, oltre a intrattenimenti musicali in collaborazione con i pubblici esercizi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa