International Yoga Day 2022 a San Miniato con Antonietta Rozzi (Sarva Yoga)

International Yoga Day 2022 a San Miniato, con la partecipazione straordinaria di Antonietta Rozzi, presidente di Sarva Yoga International.

L'evento, patrocinato dall’ambasciata dell’India a Roma e dal comune di San Miniato, si terrà martedì 21 giugno alle 19.00 nel centro storico di San Miniato, presso il Giardino della Cisterna della Misericordia.

Ospite d’onore della serata, Antonietta Rozzi, presidente di Sarva Yoga International (associazione internazionale che raggruppa le più autorevoli scuole di yoga al mondo), presidente onoraria della Federazione Italiana Yoga.

Rozzi è stata nominata dall’OMS e dal Governo Indiano membro della Commissione Internazionale di esperti per l’attuazione del programma di salute globale attraverso lo yoga promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (unico membro occidentale).

Seguirà una grande lezione di yoga all'aperto per celebrare l’VIII Giornata Internazionale dello Yoga con la consueta pratica yoga basata sul Common Yoga Protocol, guidata da Ines Rosano, rappresentante regionale della Federazione Italiana Yoga.

La Federazione Italiana Yoga (FIY) è membro ufficiale in Italia della giornata internazionale dello yoga, proclamata dall’Onu nella sessione dell’11 dicembre 2014, con il patrocinio dell’Ambasciata Indiana di Roma nell’ambito dei festeggiamenti organizzati dal Ministero AYUSH del Governo Centrale Indiano (Ministero dell’ayurveda, yoga, unani, siddha, omeopatia).

L'idea della Giornata internazionale dello yoga è stata proposta per la prima volta dal primo ministro Narendra Modi il 27 settembre 2014, durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, presentando una risoluzione per stabilire il 21 giugno come Giornata internazionale dello yoga (giorno del solstizio d’estate).

La proposta, ha ricevuto il sostegno di 177 nazioni, – tra cui anche gli USA, il Canada e la Cina- il numero più alto di co-sponsor per qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite, proclamando il 21 giugno Giornata Internazionale dello Yoga.